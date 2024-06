Teatro, concerti e mostre d’arte. Un’estate con 110 appuntamenti

Piena di vita e di colori l’"Estate a Macerata" 2024, scandita dalle sue 110 iniziative organizzate dal Comune con l’apporto delle associazioni. Un’estate all’insegna delle mostre d’arte con "Vis-à-Vis" a palazzo Buonaccorsi (apertura oggi ore 17 fino al 12 gennaio 2025) e "Universi quotidiani" a palazzo Ricci (dal 12 luglio al 29 ottobre). Numerosi gli appuntamenti di "Salute in cammino" a cura di Unione Sportiva Acli, come quelli concertistici e teatrali "Scene aperte, la villa delle tradizioni" a cura della Proloco di Villa Potenza. Si ricordano poi: "Il Go: lo sport della mente millenario" agli Antichi Forni (da oggi al 30 giugno); la rievocazione storica della trebbiatura all’azienda agricola forestale Morica (da oggi a domenica e dal 5 al 7 luglio); "Fantamacerata" in piazza Mazzini (dalle 16, domani e dopodomani). A luglio "Presente liberale" con Daniele Capezzone (5 luglio ore 19, piazza Battisti); appuntamenti musicali con "Legami" all’Orto dei pensatori (10 luglio ore 21:15) e "Concerto in Opera" in piazza Battisti (29-31 luglio). Ad agosto spazio al folklore con "Folkfesta" in piazza della Libertà (16 agosto ore 21), "Burraco in piazza" in piazza Vittorio Veneto (25 agosto ore 21) e i numerosi appuntamenti per la festa di San Giuliano (28-31 agosto). Tra gli eventi di settembre: "Artemigrante 2024" nelle piazze del centro storico (5-8 settembre), "Piediripa in festa 2024" nel piazzale antistante la chiesa (13-15 settembre), "Tipicità Evo" in centro (19-22 settembre), "Festa della musica 2024" al circolo Arci Jungle in via Roma (20 settembre) e "Social festival" in piazza della Libertà (27-28 settembre). E, come da tradizione, gli eventi di Sferisterio Live e Macerata Opera Festival.

Un "programma di qualità come Macerata merita", dice il sindaco Sandro Parcaroli, che propone incontri "per tutte le fasce d’età, dal teatro alle rievocazioni, ai laboratori per bambini", spiegano la vicesindaco Francesca D’Alessandro e l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta. "Il programma è disponibile su opuscoli cartacei e online, con appuntamenti in continuo aggiornamento" afferma Riccardo Sacchi, assessore agli Eventi. "Attenta è stata la gestione delle risorse", dice Oriana Piccioni, assessore al Bilancio. Conferma Marco Caldarelli, assessore alle Politiche giovanili: "È la dimostrazione che la giunta di Macerata è in grado di lavorare bene". Info su www.comune.macerata.it.