Tempo di leggere, terza edizione. Il festival tra le vie del paese con incontri, musica e laboratori

Da oggi a dopodomani Petriolo si colora con la terza edizione del festival "Tempo di leggere", organizzata dall’associazione culturale Liberamente. Incontri con scrittori e poeti, musica dal vivo, laboratori per bambini e adulti, passeggiate letterarie nelle campagne petriolesi e nel centro storico, installazione artistica e degustazioni di vario tipo saranno gli ingredienti della tre giorni. Piazza Umberto I, parco delle Fonti, piazza San Martino e parco della Rimembranza ospiteranno i vari appuntamenti in una sorta di festival diffuso nel paese. Tanti gli ospiti, locali e non, a partire da Lucia Tancredi che presenterà il suo nuovo libro "Ogni cosa è per Giulia" edito dalla casa editrice Ponte alle Grazie, a seguire l’autore di "Guinzagli" Giuseppe Nobile edito dalla casa editrice indipendente Accento. Domani e dopodomani si alterneranno Domenico Varipapa con "Il giovane Caimano" (NNEditore), Veronica Galletta autrice di "Pelleossa" (minimum fax) e Gabriella Genisi, autrice di numerosi libri e ideatrice della serie poliziesca dedicata alle indagini di Lolita Lobosco (pubblicata da Sonzogno), dalla quale è stata tratta una serie tv andata in onda su Rai Uno. A chiusura del festival, gran finale con Ester Viola che collabora con Il Foglio, ha una posta del cuore su Io Donna e la newsletter Ultraviolet; per Einaudi ha pubblicato "L’amore è eterno finché non risponde" (2016 e 2022), "Gli spaiati" (2018) e "Voltare pagina" (2023). Calendario completo sui canali social di Liberamente.