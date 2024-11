Tennis, Macerata strappa la finale dei playoff per la serie A1. Ora l’ultimo atto con Ravenna

Gioisce il Tennis Macerata "Giuseppucci", al termine della vittoria per 4-2 contro i brianzoli del TC Villasanta, nella semifinale playoff di serie A2. Ora per la squadra maceratese capitanata da Alessio Cherri si aprono le porte della finale playoff, che si giocherà nella doppia sfida contro il TC Zavaglia di Ravenna, con in palio la promozione in A1. Grande soddisfazione del presidente del circolo di Macerata, Fabiano Tombolini al termine della semifinale vinta. "Sono contentissimo per questo risultato incredibile che abbiamo ottenuto – afferma entusiasta Tombolini – ma non vogliamo fermarci adesso e dobbiamo concludere l’opera. I ragazzi hanno giocato benissimo domenica, riuscendo a chiudere la contesa senza particolari patemi e i miei complimenti vanno soprattutto a loro". Nella vittoria di domenica sono risultate decisive le vittorie di Gianluca Acquaroli, Nicolas Compagnucci e Edoardo Lamberti nel singolare; il punto decisivo per la vittoria è arrivato dal doppio formato da Acquaroli e Lamberti, che hanno sancito il passaggio del turno con il punteggio di 4-2. "I ragazzi hanno mostrato lo spirito giusto, dimostrandosi un grande gruppo - dice Tombolini – sono molto fiero dell’ambiente che si è creato, composto da tanti bravi giocatori tecnicamente e umanamente, che sono cresciuti di partita in partita. Questi risultati ci ripagano dei sacrifici fatti". Una stagione da incorniciare per il circolo maceratese, partito a inizio campionato con aspettative diverse e che invece ora si gioca il bottino pieno nel turno decisivo. "Sappiamo che ci attende un doppio confronto complicato – afferma Tombolini -, perché affrontiamo una squadra che è arrivata prima nel proprio girone, dimostrando forza e concretezza. Ma non ci faremo intimidire e proveremo a lottare fino alla fine per ottenere la posta in palio". Appuntamento quindi a domenica primo dicembre a Macerata, per l’andata della finale playoff.

Marco Natalini