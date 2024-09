"Terme ancora in stallo, politica incapace"

"Sulle terme è stallo a causa dell’incapacità politica e amministrativa di trovare soluzioni e si vorrebbe imbavagliare il nostro gruppo consiliare". Levata di scudi da parte del gruppo di minoranza Insieme per Sarnano, dopo l’ultimo consiglio comunale e alcune recente dichiarazioni pubbliche del sindaco Fabio Fantegrossi in merito alla vicenda delle terme. "In consiglio comunale, la maggioranza si è spinta a presentare un emendamento alla nostra mozione per modificare il testo istruttorio del documento, cosa che non è ammissibile in quanto viola il potere di iniziativa deliberante dei consiglieri. È legittimo – denuncia il gruppo di Giacomino Piergentili – che l’emendamento presentato dalla maggioranza possa riguardare la parte relativa al dispositivo di delibera, ma non il documento della mozione. Si vogliono nascondere le irregolarità acclarate dall’avvocato nominato dal Comune". Il gruppo consiliare stigmatizza il fatto che, in una recente intervista, il sindaco abbia omesso di citare le responsabilità sulle irregolarità delle assunzioni, citando solo l’azione verso gli ex presidenti. Inoltre, Fantegrossi ha comunicato che l’amministratore unico della Sarnano Terzo Millennio, Fiorino Coppari, ha presentato un bilancio con una perdita di quasi 400mila euro.

"Coppari – sottolinea il gruppo – ha assunto la guida della società il 10 novembre 2023, quando l’attività dell’azienda era finita, e ha ereditato il bilancio con la perdita citata dai suoi predecessori. Sta facendo l’impossibile per portare avanti l’azienda, senza nessun contributo politico dal socio di maggioranza che è l’amministrazione comunale guidata proprio da Fantegrossi. E pensare che in campagna elettorale dissero che avevano la soluzione dei problemi in tasca; sono passati tre mesi dalle elezioni e nulla è stato fatto, non riescono nemmeno a sostituire Coppari, dimissionario da mesi. E tutto questo non è imputabile a ferie o all’assenza del segretario comunale, bensì alla loro incapacità politica e amministrativa di trovare soluzioni".

Il gruppo consiliare chiederà approfondimenti: "diversi gruppi finanziari sono pronti a intervenire per rilevare il pacchetto di maggioranza della società termale".

Gaia Gennaretti