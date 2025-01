Terremoto, prorogate le esenzioni per le forniture di acqua, luce e gas

Continuano le esenzioni nelle zone rosse e le agevolazioni per acqua, luce e gas per i terremotati. Arera ha approvato la proroga fino al 31 dicembre 2025 per le popolazioni del centro Italia colpite dal sisma 2016. La proroga riguarda appunto le esenzioni per le utenze e forniture nelle cosiddette "zone rosse" e le agevolazioni tariffarie per i titolari di utenze e forniture relative a immobili inagibili che, entro il 30 aprile 2021, abbiano trasmesso agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Inps la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, della casa, dello studio professionale o dell’azienda, o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. Le agevolazioni vengono riconosciute attraverso il normale ciclo di fatturazione dagli esercenti, ovvero dai gestori dei servizi di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato. "Considerando il lungo periodo trascorso dagli eventi sismici e le attività di ricostruzione effettuate, l’Autorità ha previsto che le agevolazioni tengano conto di eventuali variazioni delle zone rosse o dello stato di inagibilità degli immobili, già comunicate o comunque note agli operatori", spiega Arera.