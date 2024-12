Terza vittoria di fila per l’Urbino. Galante e Bardeggia gol, Matelica ko

2

MATELICA

0

(4-3-1-2): Porcellini, Mari (34’ st Nisi), Boccioletti, Pierpaoli (42’ Bellucci), Giovane (34 st Serges), Tamagnini, Cusimano, Zancocchia, Bardeggia, Galante (44 st Sartori), Palazzi. All. Mariani N.

MATELICA (4-3-3): Ginestra, Montella (1’ st Stroppa), Gabrielli (36’ st Mengani), Aquila, Lucarini, Mistura (18’ st Wahi), Giovannini, Antonioni (18’ st Merli), Iori, Veneroso, Strupsceki. All. Santoni G.

Arbitro: Uncini della Sez. di Jesi.

Reti: 31’ Galante, 72’ Bardeggia (R).

L’Urbino centra il tris dopo una gara condotta con grande piglio per tutti i 90 minuti. Il Matelica arriva al Montefeltro per la ripartenza, ma incontra un Urbino quadrato e in un grande momento. Primi quindici minuti di studio con l’occasione più ghiotta che capita sui piedi di Iori che dal limite calcia a giro con palla sul palo. L’Urbino si risveglia dall’iniziale torpore e reagisce. Minuto 18: Bardeggia calcia fuori. Al 22’ calcia Palazzi palla alta di pochissimo. Poi ci prova Boccioletti ancora palla fuori. Al 29’ clamorosa occasione sui piedi di Tamagnini che da corner si ritrova la palla sul sinistro, ma calcia fuori a tre metri dalla porta. Al 31’ la gara si sblocca con Galante che con azione in area si libera e calcia di destro sul palo lontano con Ginestra battuto. Il gol galvanizza l’Urbino che crea occasioni per il raddoppio. Al 40’ miracolo di Ginestra su Bardeggia che poi raccoglie la respinta e spara sul difensore con palla in angolo.

Nella ripresa show dell’Urbino che nei primi venti minuti costruisce almeno quattro palle goal. Al 4’ Galante servito da Palazzi calcia a colpo sicuro con Ginestra che miracoleggia. Poi è Bardeggia a divorarsi il raddoppio. Minuto 17: Pierpaoli grande azione e tiro fuori di poco. Al 22’ ancora Bardeggia e ancora miracolo di Ginestra. Al 27’ arriva il meritato 2-0. Bardeggia entra in area e conquista il rigore che poi trasforma per il 2-0. I cambi dei due mister non cambiano l’andamento del match e l’Urbino porta a casa tre punti e la terza vittoria consecutiva. I migliori nell’Urbino Zancocchia, Tamagnini e Cusimano nel Matelica si salvano Giovannini e Ginestra.