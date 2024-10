Tolentino, i nonni negli asili comunali. Giochi e letture insieme

Partecipata la Festa dei nonni mercoledì a Tolentino. "In occasione di questa ricorrenza – ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni – negli asili comunali Nicholas Green e Il Cucciolo abbiamo omaggiato la figura educativa dei nonni attraverso letture dedicate. Abbiamo fatto insieme ai nostri giovanissimi alunni trenini, il girotondo e poi una merenda in condivisione per rafforzare questo stupendo legame tra generazioni. Ringraziamo le educatrici, e ovviamente tutti i nonni intervenuti".