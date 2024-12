Tolentino ospita la XX edizione di 'Botte di Natale': kick boxing e arti marziali miste

Nella giornata di domenica, dalle 10.30, al palasport Chierici di Tolentino va in scena la XX edizione della gara "Botte di Natale". L’asd Zicatela Fight e la Kick Boxing Macerata, con i rispettivi maestri Marco Bentivoglio e Paolo Pesci, con l’assessorato allo Sport che patrocina la manifestazione e mette a disposizione il palazzetto, al Coni Marche e alla Federkombat, hanno organizzato questo evento di sport da combattimento, kick boxing, Mma (le arti marziali miste) nella versione light e full contact (contatto leggero e pieno).

Saranno predisposte tre postazioni gara, tatami, ring e gabbia, per oltre 120 atleti provenienti da tutto il centro Italia, in particolare una folta rappresentanza abruzzese, umbra e toscana. L’ingresso è libero e aperto. Il programma è stato presentato ieri in conferenza dal vicesindaco e assessore allo Sport, Alessia Pupo, con il presidente dell’asd Zicatela Fight, Marco Bentivoglio, e la segretaria dell’associazione sportiva Alice Magi. "Proprio perché si tratta della 20ª edizione – spiega la vicesindaco – l’evento è particolarmente ricco. Si registra un ampliamento notevole del numero di partecipanti e anche del numero di atlete. Ospitiamo delle eccellenze. Oltre al combattimento su tatami e ring, per la prima volta a Tolentino sul parquet del palasport sarà posizionata la gabbia, per il combattimento di arti marziali miste. Vogliamo potenziare lo sport in sinergia con le diverse associazioni".

"L’evento è nato nella mia palestra – spiega Bentivoglio – ma poi è cresciuto in qualità e dimensioni. Collabora con noi per “Botte di Natale“ anche Paolo Pesci di Macerata. Parteciperanno tanti amici, ma anche new entry. Si parte con il torneo light su tatami (che saranno due considerata la grande affluenza), poi ring e gabbia. Anche nel settore junior 16 – 18 ci sono molti iscritti". Tra le attività proposte dall’asd Zicatela Fight, che si trova alle piscine comunali, anche gli incontri mensili di difesa personale, rivolto principalmente alle donne ma aperto a tutti. Sono insegnate logica e tecniche per la sicurezza personale.