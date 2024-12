Tolentino sfida l'Urbino: Passarini carica la squadra per ritrovare la vittoria

"Andiamo a Urbino per giocare una grande partita e ritrovare la vittoria". Carica così la squadra Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, prima della partita contro l’Urbino. Calcio d’inizio ore 14.30 allo stadio "Monteferltro".

Una partita complicata per i cremisi che affrontano una squadra che è imbattuta tra le mura amica e che venderà carissima la pelle. "Mi aspetto una partita molto aperta – dice il tecnico Passarini – tra due squadre che vogliono imporre il proprio gioco sull’avversario e che sicuramente scenderanno in campo con la voglia di vincere".

Dopo il pareggio interno con la Sangiustese di sette giorni fa, i cremisi vogliono continuare a fare punti e la partita di oggi rappresenta una possibilità da sfruttare, seppur con tutte le insidie del caso. "L’Urbino è una squadra molto forte nell’organico – aggiunge il tecnico cremisi – oltre che ben allenata, perché mister Mariani è sicuramente un tecnico molto valido per la categoria. Noi scenderemo in campo per fare la prestazione di livello che nelle ultime settimane ci ha aiutato a risalire la classifica.

Abbiamo due partite prima della sosta natalizia – continua –, dovremo stringere i denti per chiudere al meglio l’anno solare e proiettarci con fiducia verso il girone di ritorno". Tolentino che nel frattempo si inizia a muovere sul mercato, in settimana sono state annunciate le uscite dei calciatori Barilaro e Naddeo.

"Il direttore Crocetti sta lavorando per chiudere un paio di situazioni – dice mister Passarini –, per aggiungere qualche freccia al nostro arco che potrà darci una mano nelle prossime partite aggiungendo qualche alternativa, perché posso già contare su una rosa che è piena di calciatori importanti e di categoria. Oggi però – conclude Passarini – ci concentriamo solo ed esclusivamente sulla partita che ci aspetta perché vogliamo fare bene".