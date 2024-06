Torna Campagna Amica, in piazza il mercatino dei produttori

Con l’arrivo dell’estate e dei turisti riparte a Civitanova il mercato estivo di Campagna Amica: gli stand degli agricoltori prpongono la vendita diretta dei loro prodotti, dal campo alla tavola, in bella mostra tra gli stand in piazza XX Settembre. Appuntamento della domenica, a partire da domani dalle 8 alle 13.

Campagna Amica sarà nel salotto di Civitanova, tra il corso e il lungomare, il luogo tradizionale dello struscio e dello shopping. Il regno delle eccellenze artigianali maceratesi dove non mancano quelle dell’agroalimentare di qualità come frutta e verdura fresche e di stagione, salumi, miele, pane e prodotti da forno, olio, vino cotto. "Un’opportunità per cittadini, turisti e per gli stessi agricoltori – commentano il presidente di Coldiretti Macerata, Francesco Fucili, e il direttore Giordano Nasini – per la quale ringraziamo il sindaco Ciarapica e l’assessore Caldaroni per aver confermato l’iniziativa". Un presidio di biodiversità contadina che ha garantito la sopravvivenza di varietà antiche che altrimenti non avrebbero avuto sbocchi commerciali e aumentato l’appeal dei territori vista la celebrità mondiale della dieta mediterranea, indicata come la miglior dieta al mondo, sulla base del best diets ranking elaborato dal media statunitense U.S. News & World’s Report’s, noto a livello globale per la redazione di classifiche e consigli per i consumatori. Senza dimenticare che i cibi che in etichetta fanno riferimento alla marchigianità, secondo l’Osservatorio Immagino Gs1 Italy, sono cresciuti di valore del 2,7 per cento, per un totale di 62 milioni di euro calcolati su 241 prodotti con la regione Marche indicata in etichetta".