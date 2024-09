Torna il Macerata Photofestival. Al centro le "Connessioni emotive"

L’arte della fotografia arriva in centro storico per il terzo anno consecutivo con Il "Macerata Photofestival", l’appuntamento annuale dedicato a esperti e appassionati di fotografia. Il festival, organizzato dal Circolo Fotografico della provincia di Macerata e patrocinato dalla Federazione Italiana Fotografia, dal Comune e dalla Provincia, animerà gli Antichi Forni da dopodomani a domenica prossima con il tema "Connessioni emotive". Dieci giorni di mostre, incontri e workshop - tutti a ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione (fino a esaurimento posti) - per un evento unico nel panorama provinciale e regionale: il focus, la tecnica e narrazione fotografica, al fine di promuovere questa splendida arte ormai tra le mani di tutti con l’uso dei cellulari.

Si parte dopodomani alle 18 con l’inaugurazione della mostra (aperta tutti i giorni dalle 17), poi sabato alle 18 con la conferenza di Teofilo Celani "Il linguaggio dell’audiovisivo fotografico"; alle 21 "Storie di un narratore errante" con Gianfranco Mancini. Domenica, dalle 10.30 alle 16, workshop di Massimo Nocelli "Ritratto in Sala Posa, tecnica, strumentazioni, luci, flash, fondali". Si continua lunedì alle 18 con la conferenza di Atos Bracci "Macerata, ritratto della città", seguita alle 21 da "Dalla torre al grattacielo, ascesa di un mito". Martedì alle 21 ancora Bracci in "Giubileo 2025 - Lo spazio sacro cristiano nel tempo sacro cristiano". Mercoledì alle 18 l’incontro con Simona Guerra e Vanessa Sabbatini su "Viaggio nella fotografia e nei diari di Maria Spes bartoli" (con letture dei diari di Michela Cacchiarelli, Anna Rita Cesaretti, Monia Ciminari, Rosita Faletra, Rosanna Renzi); alle 21 "Arturo Ghergo, il fotografo delle dive" con Vincenzo Izzo e Claudia Scipioni. Giovedì alle 18 conferenza di Ernesto Scarponi "Enylchek, the gost town"; alle 21 il fotografo di fama nazionale e internazionale Lorenzo Cicconi Massi in "Viaggio intorno a casa, raccontare in bianco e nero". Nella giornata di venerdì, alle 18 conferenza di Francesco Russo "Il paesaggio... parliamone"; alle 21 Francesco Ribes in "Esperienze ed emozioni in fotografia naturalistica". Sabato alle 18 l’incontro con Paolo Verdarelli su "La grande bellezza della natura intorno", per poi concludere domenica, dalle 10.30 alle 18, con il workshop di Fabio Morresi "Body painting".

"Per noi la fotografia è un modo di raccontare il mondo che ci circonda attraverso le immagini, divertendoci – spiega Massimo Nocelli, presidente del Circolo Fotografico –. L’obiettivo dell’evento è introdurre sempre più persone a una visione artistica delle foto, offrendo contenuti accattivanti e interessanti anche per chi è a un livello più avanzato". Continua Nocelli: "Fotografare significa cogliere e trasmettere un’emozione catturando la luce e riportandola su carta o in digitale. Tutto questo in occasione di una ricorrenza importante, perchè la prima fotografia fu scattata nel 1824, esattamente 200 anni fa". Un evento supportato anche dall’Amministrazione. Interviene Katuscia Cassetta, assessore alla Cultura: "La qualità degli incontri, che crescono di anno in anno, contribuisce ad arricchire la già importante offerta culturale della città. Tanti volontari e appassionati di fotografia condividono con il pubblico le loro esperienze e la bellezza di questo mezzo espressivo".