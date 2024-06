Torna la musica classica con il Kammerfestival

Anche quest’anno il Kammerfestival, giunto alla sua edizione numero 28, organizzato dalla Civica Scuola di Musica di Recanati sotto la direzione artistica di Ilaria Baleani, si svolgerà nei luoghi più caratteristici della città, che acquisteranno un fascino ulteriore grazie alle note della musica classica. Il festival prende il via oggi pomeriggio, alle 19 nel cortile di Palazzo Venieri; in caso di maltempo, il concerto sarà ospitato nella sala cinema Gigli.

Per l’occasione a esibirsi sul palco sarà una particolare formazione cameristica di assoluta novità: il sestetto di clarinetti "Namaste" e percussioni. La particolare tavolozza timbrica dell’intera famiglia di clarinetti, unita alle percussioni nel grande virtuosismo degli esecutori, si esprime in un programma che spazia fra vari generi annoverando autori come Verdi, Bartok, Kovacs, Piazzolla. I componenti dell’ensemble sono Domenico Grasso percussioni, Natalia Benedetti clarinetto e clarinetto piccolo e basso, Mattia Sellìni clarinetto, Letizia Rossi clarinetto e clarinetto basso, Fabrizio Bardelli clarinetto contrabbasso, Valentina Betti Sorbelli clarinetto, Guido Arbonelli clarinetto e clarinetto basso.

L’ingresso al concerto è libero.

a. t.