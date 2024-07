Torna "Notte di Vita" . Musica, arte e shopping

Manca poco alla "Notte di Vita", l’evento clou dell’estate di Corridonia che venerdì, a partire dalle 19, animerà le vie del borgo antico e non solo. Una serata organizzata dall’associazione "Pro Corridonia" con il patrocinio del Comune, nel corso della quale tutti i negozi saranno aperti e la città si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle. Arte, musica, shopping e delizie culinarie, ecco alcuni degli ingredienti che verranno accompagnati dalle esibizioni di artisti di strada e da live band, assieme a percorsi itineranti alla scoperta dei tesori cittadini, mercatini e aree dedicate al ristoro e ai più piccoli.

"Questa edizione sarà in compartecipazione con la Regione Marche – ha spiegato Danilo Luciani, presidente della ‘Pro Corridonia’ –. Per noi si tratta di un segnale importante in quanto certifica che la manifestazione continua a crescere anno dopo anno e ad evolversi. La nota positiva è che siamo riusciti a coinvolgere tutti i commercianti, con i quali abbiamo unito le idee per programmare le iniziative, infatti, in ballo ci sono tante forze ed energie – ha aggiunto –. Pensiamo che in piazza Filippo Corridoni si esibiranno, in partnership con ’The Brands’, i ‘Senza Filtro’ ovvero la tribute band ufficiale degli Articolo 31 e 883, poi ci sarà l’associazione Mich Garage di Civitanova che offrirà una esposizione di auto tuning insieme con le moto del Malkavian Club di Monte San Giusto. Saranno presenti, inoltre, degli artisti di strada interessanti, con personaggi provenienti da Messico e Argentina. In più, sul palco salirà Sergio Blarasin, dj storico degli anni ’70 e ’80 del locale Tenda Rossa di Corridonia. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti di un percorso caratterizzato da quindici punti spettacolo, dove ognuno di loro poi avrà più di una attrazione, che si svilupperà lungo le vie del centro storico, e nelle zone di Santa Croce e Santa Maria – ha precisato Luciani – contiamo su una buona affluenza e per questo sono stati previsti tre ampi parcheggi che saranno dislocati a Villa Fermani, Ippodromo Martini e nell’area ex Lidl in via San Giuseppe".