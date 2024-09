Tornano i Martedì dell’Arte. Tanti ospiti, il via con Papetti

Martedì 10 settembre ripartiranno gli appuntamenti multiculturali dei Martedì dell’Arte, ideati e organizzati da Anna Iskra Donati e dall’Associazione Arte. Siamo alla 18esima edizione e si tratta del progetto tra i più longevi della città, molto partecipato e sempre più ricco di qualità e quantità. L’edizione 2024/2025 proporrà ben 31 appuntamenti: si comincerà il 10 settembre e si chiuderà il 6 maggio. Prevista una pausa in occasione delle festività di Natale e Capodanno, quando si salteranno gli appuntamenti compresi tra il 17 dicembre e il 21 gennaio.

Dieci i relatori si avvicenderanno sul palco del cineteatro Cecchetti. Si tratta di relatori ampiamente collaudati e molto apprezzati come Stefano Papetti, Roberto Mancini, Mauro Perugini, Yuri Marano, Andrea Baffoni, Michele Fofi, Paola Ballesi, Roberto Cresti e due new entry : la musicologa Maria Letizia Papiri e Giorgio Valentini, esperto ornitologo, collezionista di volatili di gran pregio e plurivincitore di concorsi in Italia e nel mondo. Appuntamenti, dicevamo, pluridisciplinari, ove saranno approfonditi temi riguardanti materie che vanno dall’ arte alla filosofia, dalla musica al cinema, alla storia e, argomento nuovo ma di straordinario interesse, ornitologia. Ad aprire la serie, il professor Stefano Papetti, che parlerà del tema "La Pinacoteca di Iesi, la stanze di Lorenzo Lotto"; a chiuderla, il 6 maggio, Michele Fofi, che invece tratterà dei miti del cinema americano dagli anni 70 in poi. II Martedì dell’Arte godono del patrocinio dell’Amministrazione comunale e della collaborazione dell’ Azienda Teatri.