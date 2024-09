Traffico nel caos, un’ora dalla Pieve alla frazione

L’inaugurazione della scuola, con via Natali chiusa al traffico, l’inevitabile curiosità e le tante persone intervenute hanno provocato diversi rallentamenti al traffico nel corso del pomeriggio di ieri. Nonostante l’impegno della polizia locale che ha cercato di far defluire il traffico ed evitare parcheggi in zone non dovute, dalle 18 lunghe code si sono create dalla Pieve a scendere verso la frazione, fino ad arrivare a un’ora di coda. Rallentamenti anche per chi arrivava dalla zona di Colbuccaro o dall’uscita della superstrada, sempre in direzione di Sforzacosta. Ad aggravare la situazione anche l’improvviso temporale scoppiato intorno alle 18.30, con gli inevitabili disagi alle tante persone che si sono rimesse in macchina per tornare a casa.