Tratto di marciapiede off-limits. Pedoni lungo la strada tra le auto

Pedoni in mezzo alla strada nella trafficatissima via Roma. È quanto accade dall’11 ottobre, quando da uno dei terrazzi di un palazzo si sono staccati grossi calcinacci, finiti sul marciapiedi. Subito sul posto i vigili del fuoco avevano fatto un intervento di urgenza, per la messa in sicurezza, controllando tutte le cornici dei terrazzi e staccando quelle a rischio. In quelle condizioni comunque, anche dopo questa operazione si è ritenuto più sicuro transennare tutto il marciapiede, per evitare che pezzi di calcinaccio cadessero sopra ai tantissimi pedoni – tra cui anziani, studenti e bambini – che passano di lì.

Dal lato verso il centro, è stato creato un attraversamento provvisorio davanti al ristorante cinese, per far sì che i passanti non finissero sulla carreggiata. Ma di fatto, moltissime persone arrivano alle transenne e, a quel punto, proseguono sulla strada, a pochi centimetri da auto, camion e pullman.

Una situazione di pericolo che inizia a creare qualche protesta anche perché, a quanto sembra, il condominio avrebbe rinviato i lavori di messa in sicurezza almeno alla prossima primavera: per mesi dunque quel tratto di marciapiede sarà impraticabile. Il rischio, in pratica, è che per evitare pericoli dall’alto qualcuno possa farsi male con i pericoli connessi al traffico. Per questo la situazione inizia a creare malumori tra i numerosi residenti della zona che si spostano a piedi.