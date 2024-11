Tre nuove realtà dello shopping: "Lavoro e crescita del territorio"

Aprono le porte ai clienti le nuove ’creature’ del CorridoMnia Shopping Park di patron Alfio Caccamo che ieri pomeriggio ha tagliato il nastro del punto vendita MediaWorld, prima catena di elettronica di consumo in Europa, accolta assieme allo store di Bagalier, marchio del gruppo Streni, leader nel settore pelletteria e valigeria e lo showroom di Gaggenau, azienda tedesca produttrice di elettrodomestici di lusso.

Un grande traguardo se si pensa che proprio MediaWorld, oltre ad ampliare l’offerta del parco commerciale, ha così inaugurato a Corridonia il suo 137° punto vendita, terzo nelle Marche, ma anche il primo experience store del centro-sud dove, grazie al design "Look & Feel", si potrà toccare con mano e testare i prodotti. "Un punto vendita strategico come quello di Corridonia – ha affermato Vittorio Buonfiglio, Coo di MediaWorld, affiancato dal Cfo Emanuele Cosimelli e dal direttore del negozio Luca Cernicchiara – è parte integrante della nostra strategia di sviluppo che, attraverso continua evoluzione e innovazione, crea esperienza e servizi a valore aggiunto all’interno del settore della tecnologia. Questa operazione, inoltre, rientra nel perimetro del nuovo piano di investimenti triennale". Lo store, infatti, vede l’impiego di 24 persone provenienti dal territorio di cui 17 nuovi assunti.

"È un piacere accogliere MediaWorld, che arricchisce e qualifica ulteriormente l’offerta del CorridoMnia – ha sottolineato Alfio Caccamo –. L’apertura rappresenta un momento di festa e una buona notizia per i clienti attuali e per i molti che si aggiungeranno, grazie a una proposta sempre più completa e interessante.

"Questa nuova struttura è estremamente positiva per la nostra città – ha ribadito la sindaca di Corridonia, Giuliana Giampaoli - sia dal punto di vista occupazionale che per l’attrattività commerciale del territorio. Viene arricchita l’offerta commerciale locale, rendendola più completa, competitiva e diversificata. Un fattore di interesse non solo per i residenti, ma anche nei comuni limitrofi e un elemento che contribuisce ad aumentare l’interesse turistico del nostro territorio".

Diego Pierluigi