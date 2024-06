"Trecento occhi sulla città per garantire la sicurezza"

Decine di sanzioni da parte degli agenti della polizia municipale nei confronti di automobilisti che giravano senza copertura assicurativa grazie alla telecamere Ocr. "I controlli proseguiranno, l’obiettivo è la sicurezza", ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica. Nelle scorse settimane sono stati numerosi le sanzioni e i fermi amministrativi di auto che giravano per strada senza essere in regola con l’assicurazione. "Il servizio è stato svolto dagli agenti della polizia municipale da qualche settimana a questa parte, anche grazie all’utilizzo e ai controlli effettuati con le telecamere Ocr – ha spiegato il sindaco Ciarapica – Sappiamo bene quali sono i rischi e le situazioni critiche che si possono verificare quanto un veicolo non è in regola con l’assicurazione. I controlli servono come strumento di prevenzione e per garantire la sicurezza di chi si mette sulla strada. A Civitanova ci sono circa 300 telecamere, alcune sono di contesto e altre, appunto, Ocr, in grado di "leggere" le targhe dei veicoli in transito e controllarli. Girare senza copertura assicurativa è un pericolo per se stessi e per gli altri. Il nostro obiettivo, fin da quando ci siamo insediati, è la sicurezza. E sappiamo quanto le telecamere siano utili in questo senso, anche per individuare i responsabili di reati e atti vandalici. Vogliamo continuare su questa strada già intrapresa da tempo. Proprio in questo senso, sono state installate nuove telecamere nella zona del borgo marinaro, in particolare in via Carena, via Conchiglia e via Nave: una zona molto frequentata della città, sia d’estate che d’inverno, dove si erano verificati fatti spiacevoli e vandalismi ai danni dei residenti. Siamo intervenuti con una ordinanza che ha mitigato il problema e ci siamo mossi con l’installazione di telecamere e il potenziamento dell’illuminazione pubblica per venire incontro alle richieste dei residenti". Sempre in quella zona, infatti, sono stati installati dei nuovi punti luce per potenziare l’illuminazione con nuovi fari illuminanti. "Siamo la città delle Marche con il maggiore numero di telecamere installate in tutta la città. Il nostro obiettivo è di continuare a lavorare sul fronte sicurezza", ha concluso il sindaco Ciarapica.