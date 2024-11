Tripla di Amit Vigoda sulla sirena. Porto Potenza vince sul filo di lana

Sul filo di lana, la Santo Stefano Kos Group ha vinto a Giulianova per 52-51 (primo tempo 24-31): una tripla di Amit Vigoda sulla sirena finale ha garantito la quarta vittoria consecutiva alla capolista solitaria del massimo campionato di basket in carrozzina. Tutta in salita la gara dei portopotentini che, nel primo tempo, hanno pagato i tanti errori nella costruzione del gioco e nei tiri a canestro, facendo prendere ai padroni di casa ben 17 punti di vantaggio.

Poi, poco a poco, i ragazzi di coach Ceriscioli sono rientrati in partita, hanno iniziato un recupero prodigioso che ha mandato in frantumi le certezze degli abruzzesi, fino a superarli al fotofinish. Il tecnico della Santo Stefano Kos Group analizza così la prestazione dei suoi giocatori: "Il primo quarto è stato complicatissimo: difficoltà in attacco, tiri facili sbagliati, troppa frenesia e difesa poco incisiva. Poi – dice Ceriscioli – abbiamo difeso meglio ed abbiamo cominciato a realizzare canestri in transizione. Abbiamo avuto il merito di crederci fino alla fine".

Ecco i punteggi individuali dei portopotentini a Giulianova: Vigoda 11, Raimondi 9, Giaretti 10, Becker, Bedzeti 13, Henriot, Balsamo, Scandolaro, Bassoli 2, Watson, Cini 7, La Terra. All. Ceriscioli.