Truffe in serie agli anziani a Macerata, la campagna dei carabinieri

Macerata, 19 novembre 2024 – Allarme truffe in provincia, sono sempre di più gli anziani nel mirino. È il raggiro del finto nipote, che chiama la nonna dicendo di essere stato portato in caserma e di aver bisogno di soldi per risolvere, senza intoppi, una questione, quello più “gettonato” per far sparire oro e soldi in contanti nella case di anziani soli.

Arriveranno poi i finti carabinieri a suonare alla porta e a loro direttamente la malcapitata anziana di turno potrà consegnare soldi oppure anche l’oro.

È il copione della truffa che, nelle ultime settimane, è stata messa a segno maggiormente in provincia. Come questa, pure quella del finto avvocato o del finto maresciallo che riferisce al telefono alla vittima di turno che un familiare ha appena avuto un incidente e servono soldi per sistemare la questione, senza problemi ulteriori.

Proprio per evitare che gli anziani finiscano nel tranello di truffatori senza cuore, il comando provinciale dei carabinieri di Macerata, nell’ambito delle buone pratiche individuate dal comando generale dell’Arma dei Carabinieri, ha avviato una campagna informativa.

Questa prevede la diffusione di una traccia audio, letta da un noto speaker radiofonico, della durata di 92 secondi, nei supermercati e nei centri commerciali della provincia, nonché al terminal degli autobus di Macerata, piazza Pizzarello, per mettere in guarda gli anziani e ricordare loro di prestare la massima attenzione.

È stato chiesto ai responsabili delle attività commerciali di diffondere il messaggio ogni 45 minuti per incontrare l’attenzione di una più ampia clientela. Inoltre, la campagna informativa prevede la distribuzione di un opuscolo pieghevole, sia alle casse che ai box informazioni delle varie strutture commerciali, come pure l’organizzazione di incontri informativi programmati nei centri di aggregazioni per anziani, nelle sedi dei comuni, nelle parrocchie.

Hanno aderito all’iniziativa organizzata dai carabinieri numerosi centri commerciali, supermercati e attività commerciali di tutta la provincia di Macerata. Soltanto un paio di settimane fa, due i casi nel giro di pochi giorni. Uno avvenuto a Macerata, l’altro a Matelica. In entrambi i casi le due anziani prese di mira erano state contattate telefonicamente da un fantomatico nipote in difficoltà.