Ubriachi al volante e spaccio nel mirino

Nel corso dei servizi di prevenzione attuati nel fine settimana dai carabinieri dei reparti del Comando provinciale e dalle pattuglie del Nucleo operativo radiomobile della Compagna di Civitanova, tutti impegnati in operazioni di prevenzione e contrasto al mercato dello spaccio e del consumo di droga, un 24enne di Pescara è stato trovato in possesso di circa trenta grammi di hashish ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato in centro e perquisito e la droga che i militari gli hanno trovato addosso è stata sequestrata. Denunciato inoltre un 45enne civitanovese: fermato per un controllo stradale, l’uomo non è riuscito a superare la prova dell’etilometro. Ora dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza, perché sorpreso al volante con un tasso etilometrico accertato dal test pari a 1.02 grammi/litro. La patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo è stato affidato a un’altra persona.