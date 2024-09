Ubriaco insulta i medici. Poi ferisce un poliziotto

Ubriaco insulta il personale medico del 118 e i poliziotti, poi ferisce un agente. Denunciato un peruviano. Gli agenti sono intervenuti l’altra sera verso le 23.30 in via Roma, all’angolo con via Ricci, dove era stata segnalata una persona distesa a terra. All’arrivo degli agenti, sul posto era già presente il personale paramedico del 118 che stava soccorrendo un giovane straniero in stato di ebbrezza, che ha cominciato a offendere e insultare, in modo aggressivo, sia il personale sanitario sia i poliziotti, dichiarando peraltro un falso domicilio a Macerata. È stato accompagnato in Questura per l’identificazione, ma ha reagito in maniera violenta e nel tentativo di allontanarsi ha ferito un agente. Si tratta di un 29enne di origine peruviana residente fuori provincia, in regola con il permesso di soggiorno in Italia e gravato da svariati precedenti di polizia per furto, oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Il 29enne risulta colpito da un foglio di via obbligatorio dal Comune di Civitanova. Alla fine è stato denunciato a piede libero per i reati di violenza e minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali, rifiuto di fornire la propria identità e per rifiuto di esibire un documento.