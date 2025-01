"Un allestimento straordinario grazie alla collaborazione di tutti"

"Quest’anno siamo riusciti a creare un allestimento straordinario: l’illuminazione di corso Matteotti con le luci su tutti i pini, il bosco di abeti in piazza del Borgo, il tunnel luminoso davanti alla scuola Diaz e il magnifico albero di Natale davanti al municipio. Questo risultato dimostra che, quando si lavora uniti, è possibile raggiungere traguardi concreti e significativi". È il commento dell’assessore al commercio Stefania Stimilli, a conclusione del cartellone delle attività natalizie a Porto Recanati. L’ultimo appuntamento c’è stato nel giorno dell’Epifania, con lo spettacolo della Befana che è scesa dalla torre del Castello Svevo. Intanto, l’assessore Stimilli si dice soddisfatta e ringrazia i commercianti del paese che hanno contribuito alle spese. "Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti i commercianti che, con il loro impegno, hanno reso possibile la realizzazione di queste splendide luminarie – ammette Stimilli –. È una testimonianza importante di come una collaborazione forte e costruttiva possa generare risultati positivi. Mi auguro che questo esempio possa essere uno stimolo per continuare a lavorare insieme nei prossimi mesi, rafforzando sempre più il legame tra il nostro commercio e la comunità".

L’amministrazione sottolinea poi che il programma delle festività di Natale è stato lungo e corposo. "Dal 23 novembre al 6 gennaio, Porto Recanati si è trasformata in un paese delle meraviglie natalizie, attirando migliaia di visitatori con un programma ricco di attrazioni e successi – afferma la maggioranza del sindaco Andrea Michelini –. Quest’anno, la cittadina ha davvero saputo regalare a tutti, dai bambini agli adulti, un’esperienza unica dove la magia del Natale ha avvolto ogni angolo. Il 14 dicembre piazza del Borgo ha accolto l’Heroes Bus Natale 2024, un bus dove Babbo Natale e tre supereroi hanno fatto sognare i più piccoli. E si sono aggiunti anche i concerti di Veronica Key e degli Sleeping Dogs. Mentre il 28 dicembre piazza Brancondi si è trasformata in una discoteca a cielo aperto grazie al dj-set di Nicola Pigini e domenica c’è stato lo spettacolo "Eterea", che ha incantato una folla numerosissima con musica elettronica, videomapping e spettacolari giochi di luce".