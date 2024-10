Un calendario per l’oasi felina: "Così aiutiamo i nostri gatti"

Un calendario per sostenere l’oasi felina "Gli aristogatti di Civitanova". Questa l’idea di Agnese Tosoni che, insieme alle volontarie della struttura sta realizzando il nuovo calendario, 12 scatti con protagonisti i gatti che vivono nell’oasi di via Fontanella. "Il calendario è una delle tante iniziative che ci aiuta a promuovere il gattile e farci conoscere di più nel territorio - spiega Agnese Tosoni, referente dell’ente –. È un progetto che proponiamo già da qualche anno e che rappresenta un sostegno per l’oasi. Attualmente stiamo ospitando 100 felini sia cuccioli che adulti, diversi dei quali vivono stabilmente nel centro. I costi di gestione che affrontiamo sono di vario genere e comprendono il cibo, i farmaci e le visite veterinarie. Abbiamo superato il periodo estivo che rappresenta sempre un momento delicato, per via dell’alto numero di abbandoni e delle nascite dei cuccioli. Un dato sicuramente positivo è che le adozioni sono andate bene, molte persone sono venute nell’oasi e hanno adottato sia gatti adulti che cuccioli; una famiglia in particolare ha scelto di accogliere nella propria casa quattro gattini affetti da patologie fisiche importanti".

Tra le iniziative che la struttura sta portando avanti c’è la collaborazione con i ragazzi del servizio Sollievo di Civitanova, che stanno creando dei murales nella struttura con protagonisti i felini. "Una collaborazione di cui siamo molto soddisfatte – conclude Tosoni –. Ringraziamo il Comune per questa bellissima opportunità". "Ho realizzato gli scatti per il calendario – racconta Ramona Salomoni, una delle volontarie del centro – e per la fine di ottobre sarà pronto per essere distribuito. Con una piccola spesa di 10 euro si potrà acquistare e per noi sarà un sostegno prezioso. Stiamo cercando volontari – conclude Salomoni – che possano darci una mano almeno un pomeriggio a settimana". A occuparsi della parte grafica e dell’impaginazione è Lucia Andreozzi. "Il calendario 2025 sarà più articolato – spiega Andreozzi –. Abbiamo aggiunto le festività e per ogni mese una citazione sui gatti , sto lavorando a una grafica molto delicata che riprende varie tonalità del rosa. Sono sempre contenta di collaborare con il gattile ed è un privilegio avere l’opportunità di raccontare i felini e la loro straordinaria bellezza".

Barbara Palombi