Un defibrillatore alla Croce Verde. La generosità della ditta Andreani

Gesto di solidarietà della ditta Maurizio Andreani, concessionaria Iveco a Civitanova, che ha donato un defibrillatore alla Croce Verde.

La consegna della strumentazione è avvenuta direttamente nelle mani del presidente Cesare Bartolucci, e del suo vice Michele Ciminari della Croce Verde, che sono andati nella sede dell’azienda. Nell’organico della ditta di Andreani lavora Luca Del Medico, che è anche un volontario dell’associazione del soccorso, e conoscendone le esigenze ne ha parlato con il suo titolare. Quest’ultimo non ci ha pensato su neanche un minuto e ha deciso di mettere a disposizione le risorse necessarie per acquistare il defibrillatore, un dispositivo salvavita utilizzato nelle emergenze cardiache. Alla cerimonia di consegna ha partecipato tutto il personale della ditta di Andreani e alcuni suoi familiari. Un primo passo verso il rinnovo del parco fibrillatori a oggi in dotazione alla Croce Verde. I vertici dell’associazione stanno mettendo a punto questo comparto con le risorse di bilancio dell’ente e con il cuore dei civitanovesi, che alle esigenze della Croce Verde rispondono sempre con grande generosità.