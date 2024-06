Un tempo c’era un paese, il prof Augusto Ciuffetti presenta il suo romanzo

Domani, alle 18 al centro polifunzionale "Maria Ciccotti" a Pievebovigliana (Valfornace), Augusto Ciuffetti presenta il libro "Un tempo, un tempo c’era un paese", Rubbettino Editore. Si tratta del primo romanzo del professore associato di Storia economica alla facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche. Dopo essere stata presentata al Festival del lavoro nelle Aree Interne a Soveria Mannelli, l’opera viene ora proposta in anteprima regionale nel paese nativo di Ciuffetti in un incontro promosso dal Comune con la Pro Pieve. "È la storia di Paolo e suo figlio Giacomo, che si rifugiano nella casa dei suoi antenati in un piccolo centro delle aree interne degli Appennini sconquassati dal terremoto – anticipano gli organizzatori –. Paolo ha lasciato un quaderno di riflessione e racconti per Giacomo, il protagonista che tenta di attraversare l’abisso dell’esistenza e della nostra società". Conduzione e lettura a cura di Barbara Olmai. A enfatizzare i passaggi del libro, le composizioni del maestro Lallo Pascucci alla chitarra. A fine presentazione aperitivo.