Un viaggio nella poesia. Marchestorie a Pollenza

Da oggi a domenica Pollenza sarà tappa del festival itinerante Marchestorie. Questa sera, alle 21.30, la sala convegni del Palazzo comunale ospita il convegno "Alla scoperta della vita e delle opere dei poeti protagonisti del Manifesto Poesia: Menichelli, Coronaro, Cardarelli", a cura dello storico Fabio Sileoni. Domani (turni alle 19, 20, 21 e 22) e domenica (alle 17, 18, 19 e 20) va in scena l’opera poetico-teatrale in costume d’epoca "L’umana poesia", nel suggestivo Palazzo Ricci Petrocchini, grazie alla scrittrice e regista Fabiana Vivani. Ogni stanza farà da cornice a un quadro "vivente" che ripercorrerà, in versi ed in musica, la vita e le opere dei tre poeti pollentini protagonisti del Manifesto Poesia: Pasicrate Menichelli, Massimo Coronaro, Vincenzo Cardarelli. L’evento che chiuderà ogni singola serata, che si terrà in piazzetta Ricci, sarà dedicato al cardinale Fernando Cento che al suo paese natale ha dedicato un inno. La messa in scena nasce da un’idea della Vivani, poetessa, operatrice di teatro in ambito sociale, regista e dalla collaborazione con l’associazione culturale "Romagnoli". L’accoglienza del pubblico sarà affidata alla Proloco Corporazione del melograno. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 0733.548708. Domenica, alle 10.30 e alle 15, sarà possibile effettuare la passeggiata a carattere naturalistico tra fonti, fontane, brocche con visita alle Sale della Ceramica del museo civico insieme alla guida turistica Milena Mengoni (prenotazioni al 3332821727). Per l’intera durata della manifestazione saranno visitabili anche la mostre "Terre di mezzo" e "Il Cardinale Fernando Cento. Vescovo Fascinatore", il museo civico di Palazzo Cento, il museo "Vite da Vespa" del collezionista Marco Romiti e il teatro Verdi.