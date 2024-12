Un viaggio nelle canzoni con il Jingle Bus di Musicultura

Il Jingle Bus è la novità natalizia che Musicultura porta nel programma ufficiale "Macerata per Natale 2024", promosso dal Comune. Jingle Bus è il nome dato allo storico autobus di linea dell’Apm – revisionato, allestito e illuminato per l’occasione – che sosterà festosamente fino al 2 gennaio nella "fermata" di piazzetta Peschi, antistante lo Sferisterio. Al suo interno un carico di musica da vedere e ascoltare attende maceratesi e turisti, pronta ad accendere la loro curiosità e a scaldare i loro cuori. Salendo a bordo si vivranno o rivivranno sullo schermo le vibrazioni delle più emozionanti performance live dei grandi ospiti di Musicultura degli ultimi venti anni. Si parlerà di canzoni e, tra la degustazione di una tisana e un’estrazione di cotillons, ci si potrà anche lasciare ispirare dall’atmosfera delle festività per regalarsi, o donare ad amici e congiunti, i biglietti per assistere alle serate finali di Musicultura 2025, disponibili con uno sconto del 20%. Intanto la 36esima edizione del concorso ha fatto registrare l’ennesima ondata di iscrizioni. Per la precisione sono 1.176 i giovani artisti che hanno scelto Musicultura come banco di prova per testare i loro progetti e le loro aspirazioni musicali. Sono tutti autori e autrici dei brani, due per ciascuno, che presentano, il cui ascolto è iniziato da circa un mese e si protrarrà sino alla fine di gennaio.