Un weekend ricco di eventi prima di Natale

Tutto pronto, a Porto Recanati, per un weekend ricco di iniziative all’insegna del Natale. In arrivo diversi appuntamenti dedicati alla musica, allo sport, alla solidarietà e al divertimento per tutte le età. Il via ci sarà domani con "Le ombre del Castello Svevo", un magico laboratorio di luci e ombre, in programma dalle 17 alle 19 nella pinacoteca Moroni. Si proseguirà alle 21.30 nella chiesa San Giovanni Battista, dove si terrà la 24ª edizione di "Natale a San Giovanni", un concerto che vedrà protagonisti la civica scuola di musica e la corale polifonica Amadeus. Dopodomani sarà una giornata piena di eventi: alle 8.45, in piazza Brancondi, è in programma la 5Mila Christmas Ride, una pedalata cicloturistica natalizia. Mentre dalle 9 alle 20, corso Matteotti ospiterà i mercatini natalizi. Le bancarelle proporranno articoli regalo e oggetti artigianali in un’atmosfera tipicamente natalizia. Alle 11, nella palestra Diaz, si terrà l’evento Porto Recanati Solidale, che include una pesca di beneficenza, una raccolta fondi e letture natalizie dedicate ai bambini. E ancora: alle 16.30, corso Matteotti ospiterà lo spettacolo "Lo Gnomo Meo", una deliziosa rappresentazione natalizia che saprà incantare famiglie e bambini con la sua magia. Al contempo sarà possibile divertirsi con il Circoludobus, una proposta unica che porterà in strada i giochi di legno tradizionali, ideali per momenti di spensieratezza e riscoperta della semplicità. La giornata si concluderà alle 18, in piazza Brancondi, con il concerto degli Sleeping Dogs che offriranno una vibrante performance blues per allietare la serata. L’ultimo appuntamento si svolgerà lunedì nella biblioteca comunale: alle 17.30 ecco "Un Natale da sfogliare", che prevede letture natalizie dedicate ai più piccoli, per celebrare le feste attraverso il racconto e la fantasia.