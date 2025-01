Una catena di solidarietà per gli amici a quattro zampe

Catena di solidarietà per gli amici a quattro zampe, grazie al gioco di squadra tra l’associazione di volontariato "Pelosetti Randagioiosi" di Macerata, la consigliera comunale Sabrina De Padova (gruppo misto) e tanti cittadini. "Sono stata contattata per la mia grande passione e dedizione verso gli animali – spiega la De Padova –. Ad avvicinarmi a questa nuova iniziativa è stata Silvia Campetella di "Pelosetti Randagioiosi", gruppo che si dedica alla cura degli animali senza casa. Il nostro obiettivo era aiutare gli animali a superare il freddo inverno, fornendo loro il calore e la protezione di cui avevano bisogno. L’appello è stato lanciato a tutti gli amanti degli animali, invitandoli a contribuire con materiali che potessero aiutarci in questa causa, spiegando la necessità urgente di coperte, cuscini, giacigli e qualsiasi altro materiale che potesse garantire un riparo sicuro ai nostri amici pelosetti. La risposta è stata incredibile. Abbiamo organizzato un incontro alla chiesa di San Francesco: tantissime persone si sono presentate portando una quantità impressionante di materiali donati (compresi sacchi di crocchette) e hanno chiesto di riproporre l’iniziativa anche in futuro. I due veicoli che avevamo a disposizione sono stati completamente riempiti. Il cuore di tutti noi volontari è colmo di gioia e riconoscenza. La generosità che abbiamo ricevuto non solo ha fatto la differenza per gli animali in difficoltà. Un grazie speciale a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito". La De Padova ha espresso infine la speranza che "eventi come questo possano essere solo l’inizio di un cammino più lungo e fruttuoso".