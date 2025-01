Una festa con la Befana al centro civico del rione Risorgimento

La Befana ha fatto visita anche al centro civico del quartiere Risorgimento, nei giorni scorsi, distribuendo dolci, caramelle e doni a tanti bambini. Una sessantina i piccoli che hanno fruito della sua gnerosità; presenti anche tante mamme e papà che hanno condiviso la felicità dei loro piccoli. L’occasione è servita non solo per garantire loro un pomeriggio di giochi e spensieratezza, ma anche per riflettere sullo stato di altri bambini della loro età che non solo non hanno giochi e dolci, ma neanche lo stretto indispensabile per vivere e curarsi. Gli organizzatori, infatti, hanno promosso anche ilprogetto G.A.I.A. per la raccolta fondi da destinare alle situazioni di povertà. Il pomeriggio si è chiuso con l’immancabile tomboletta e il mercante in fiera.