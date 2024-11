Una gara dai due volti per la Virtus: "La difesa ha fatto la differenza"

"Andiamo avanti gara per gara, se ci reggono le coronarie". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, dopo il successo sulla Bramante Pesaro nell’ottava giornata del campionato di basket di B interregionale. Una vittoria che fa salire Civitanova a quota dieci in classifica, al primo posto assieme a Recanati, Matelica Ozzano e Loreto Pesaro. "Siamo partiti male – aggiunge il tecnico – però poi abbiamo reagito. Nell’ultimo quarto un paio di canestri recuperati e la buona difesa hanno fatto la differenza, a ciò aggiungiamo il PalaRisorgimento pieno e carico di entusiasmo. Alla fine è arrivata una vittoria sofferta ma meritata". Il tecnico individua la chiave della partita. "La difesa vista negli ultimi due parziali quando gli avversari hanno messo 26 punti contro i 44 realizzati alla fine del secondo. Non ci sarebbe stata storia se avessimo continuato a concedere così tanto, la squadra è stata abile a riprendere la gara mettendoci agonismo e proponendo una difesa più aggressiva. All’inizio ci hanno messo in difficoltà, poi abbiamo aggiustato il tiro ma speriamo che non ci siano altri 20 minuti con poca aggressività. Alla fine della gara posso dire che il bicchiere è mezzo pieno". È tempo di un primo bilancio quando sono rimaste le gare con Roseto, Teramo e Ozzano alla fine del girone di andata. "È al di sopra di ogni aspettativa e ora sta noi provare di confermarci".