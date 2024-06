Una giornata di corse dedicata al capitano Ermanno Mori

Sette corse per celebrare la memoria del capitano Ermanno Mori, il suo allevamento e il prestigioso Museo del trotto, unico in Italia e tra i pochi al mondo.

Il programma odierno dell’ippodromo di Montegiorgio, che prenderà il via dalle 18.30, è un omaggio al capitano, che ha tradotto la sua passione in opere, lavoro, impianti, con sacrifici non sempre riconosciuti. Tutte le corse odierne all’ippodromo saranno dunque intestate al capitano, a San Marone, al Museo del trotto e ad alcuni grandi campioni che hanno allenato i loro muscoli sui pendii delle colline civitanovesi: Atod Mo, Ebsero Mo, See Mo e Tinak Mo.

La giornata è un atto di riconoscenza da parte della società amministrata dai fratelli Mattii. L’iniziativa dà lustro non solo a Mori, ma anche alla città di Civitanova e anche alla regione, e nel corso di questa domenica, oltre ad assistere allo spettacolo dei cavalli al galoppo, si potrà gustare la gastronomia marchigiana al ristorante "Le Terrazze", con i piatti degli chef Aleandro e Paolo.

Giuliano Forani