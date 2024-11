"Una grande spinta dagli incentivi"

"Settembre è stato un ottimo mese, gli incentivi sono durati fino a poco tempo fa e, come sempre, hanno garantito un grande sostegno" È la fotografia scattata da Elisa Mosca dell’omonimo gruppo concessionario Suzuki sul mercato dell’auto nei primi dieci mesi dell’anno. "Per quanto riguarda l’alimentazione – chiarisce Mosca – quella ibrida è molto apprezzata dalla clientela perché è una tecnologia semplice, comoda e garantisce un motore. Inoltre piace la soluzione che la batteria possa ricaricarsi da sola. Non rilevo – conclude Mosca – fino a questo momento che ci sia una grossa richiesta da parte dell’utenza di veicoli elettrici"