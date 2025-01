Una stagione di emozioni e risate. Si parte con Leonardo Manera

Una stagione, al teatro "Nicola degli Angeli" di Montelupone, che unisce risate, emozioni e grandi interpreti. Cinque appuntamenti, grazie alla collaborazione tra il Comune e la Pro Loco. Si parte il 9 febbraio alle 17 con la comicità di Leonardo Manera in "Homo Modernus", uno spettacolo che fotografa con ironia le contraddizioni della quotidianità. A seguire, il 23 febbraio alle 17, il Doppiatore Marchigiano porterà in scena "Ridi Poeta", un omaggio al dialetto e alla poesia marchigiana. Il 9 marzo, alle 21.15, arriva Pamela Prati, protagonista di "Senza Respiro", un giallo a tinte noir tra ironia e colpi di scena diretto da Francesco Branchetti. Il 21 marzo, alle 21.15, sarà tempo della magia di Shakespeare e la sua commedia più brillante, "Molto rumore per nulla" con un cast d’eccezione, tra cui Lorenzo Marziali e Stefano Tosoni.

Infine il 3 aprile, alle 21.15, sarà la volta di Ornella Muti con "Racconti di cinema"; un viaggio emozionante nella sua carriera artistica, arricchito da aneddoti, segreti e ricordi di una vita dedicata al grande schermo. L’attrice sarà accompagnata da Espedito e Marta De Marino, per una serata che celebra l’arte e la cultura cinematografica.

Oltre alla stagione per adulti, la programmazione si arricchisce con una rassegna dedicata alle famiglie, la domenica pomeriggio, dal titolo "Il Bianconiglio", che vedrà andare in scena tre spettacoli, a partire dal 2 marzo con "Alice e il mago", uno spettacolo di magia, giocoleria e ventriloquismo.

Si prosegue il 23 marzo con "Gustavo la vita", storia di un clown virtuoso e dolcissimo che, con ironia mette in luce i fragili equilibri dell’animo umano. E si chiude il 6 aprile con "Savoir-faire", spettacolo di clown contemporaneo e visual comedy, un esilarante viaggio tra follia, comicità, equilibrismo e le note di una fisarmonica innamorata. "La stagione 2025 si presenta come un vero fiore all’occhiello della nostra programmazione culturale. Siamo orgogliosi di offrire ai cittadini e a coloro che ne avranno piacere un cartellone di grande qualità, capace di unire divertimento e riflessione, leggerezza e profondità – ha commentato il sindaco Rolando Pecora –. La principale novità di quest’anno è il teatro per ragazzi: un’originale proposta di circo-teatro".

Info e biglietti: Comune di Montelupone: 0733-224911 (lunedì-venerdì, 9-13). Biglietteria nei giorni di spettacolo: 0733-2249319. L’apertura della biglietteria sarà per gli spettacoli serali alle 18.30, mentre per gli spettacoli pomeridiani alle 15.30.