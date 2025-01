Una targa per Carlo Mosciatti

Una targa commemorativa con l’immagine di Carlo Mosciatti, matelicese vittima della strage delle Fosse Ardeatine, ora campeggia all’ingresso del centro commerciale La Sfera, la cui via è intitolata proprio alla sua memoria. A proporla è stato Igino Colonnelli, direttore del Museo della Resistenza di Braccano. Il 19enne era su un tram per andare a lavoro il 13 marzo 1944, quando i soldati tedeschi fecero i rastrellamenti e lo condussero nel carcere di via Tasso a Roma. "Ringrazio l’amministrazione per la targa con le note biografiche – ha dichiarato Colonnelli –, che ripercorrono la sua vita da quando nacque in vicolo del Buono a quando, abbandonato dal padre, si trasferì con la famiglia a Roma, dove il 25 agosto 1943 fu arruolato in fanteria, fino al tragico epilogo. Le sue spoglie oggi sono al mausoleo delle Fosse Ardeatine".

m. p.