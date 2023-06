"Una via per Berlusconi": l’idea del forzista Manciola

di Diego Pierluigi

"Una via o piazza da intitolare a Silvio Berlusconi", è la proposta di Andrea Manciola, commissario di Forza Italia Corridonia, che sarà poi oggetto di discussione nel prossimo consiglio comunale. "Vogliamo onorare la memoria di un uomo, imprenditore, un politico che negli ultimi trent’anni ha rivestito un ruolo di primissimo piano nello scenario economico e politico del nostro paese – ha sottolineato Manciola –. È stato innovatore in molti dei settori imprenditoriali e un grande presidente di club sportivi e per noi di Forza Italia sarà sempre il fondatore di questa forza liberale, moderata, cristiana e atlantista, in cui in molti ci riconosciamo. Sono stato nominato commissario di Forza Italia per Corridonia a novembre del 2021 con l’intento di ridare vita al nostro partito nella città. Oggi, con soddisfazione, posso dire che siamo cresciuti con un coordinamento che si riunisce mensilmente, dove si fa dibattito e si approfondiscono temi – ha aggiunto –. Ho partecipato ai suoi funerali a Milano, perché mi sentivo nel dovere di omaggiarlo anche con la mia presenza e quella di altri amici, oggi vorrei e vorremmo omaggiarlo con qualcosa che rimanga ai posteri per ringraziare questo uomo che tanto ha dato all’Italia, cittadini corridoniani compresi. Come coordinamento di Forza Italia insieme a tutto il Centro destra Corridonia abbiamo deciso di presentare un ordine del giorno per l’intitolazione di un luogo, piazza o via con caratteristiche di decoro e di notevole rilevanza da intitolare al presidente Silvio Berlusconi – ha annunciato Manciola –. Chiediamo quindi di impegnare il sindaco e tutta la giunta affinché aderiscano pienamente alla proposta in modo da poter entro breve individuare un luogo adatto allo spessore di un personaggio e attivarci anche con iniziative future come quella del festival del lavoro per onorare la sua memoria e tenerla viva, un atto dovuto". Sulla questione si è espresso l’ex vicesindaco, oggi guida dei gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", Manuele Pierantoni. "Mi confronterò insieme ai componenti del gruppo e valuteremo – ha affermato –. Vedremo l’ordine del giorno che sarà presentato e poi ci sarà da capire cosa dice a riguardo il regolamento sull’intitolazione di strade e vie".