Unicam, più fondi al collegio Fazzini. Stanziati in tutto nove milioni

Due milioni in più per il collegio Fazzini dell’università di Camerino. Il finanziamento totale sale a nove milioni, incluse le risorse del Gse.

La cabina di coordinamento sisma, presieduta dal commissario Guido Castelli, ha approvato l’aumento. "Abbiamo preso atto delle necessità emerse per poter garantire che l’intervento andasse a gara – ha spiegato Castelli –. L’ordinanza speciale di Unicam, che comprende sette interventi, è a un buon punto. Il polo studenti ex magistrali è stato completato e consegnato nell’ottobre 2023. Altri tre progetti, per San Domenico, palazzo Ribechi e Granelli e studentato, sono attualmente in fase di esecuzione lavori. Il palazzo Battibocca è in procinto di avviare il procedimento di gara per l’intervento, quanto al palazzo da Varano si sta finalizzando il progetto esecutivo".

"Per Camerino il collegio Fazzini è importante perché va nello spirito di ospitalità – è intervenuto il sindaco Roberto Lucarelli –. Insieme con il commissario e l’università portiamo avanti il progetto del campus diffuso".

"La struttura commissariale ha fin da subito seguito e supportato la nostra necessità di vedere quanto prima recuperati gli edifici dell’ateneo danneggiati dal sisma, anche grazie a questo aumento di finanziamento per il collegio Fazzini – ha concluso il rettore di Unicam Graziano Leoni –. Le studentesse e gli studenti sono sempre stati al centro delle nostre azioni e poter garantire loro, oltre a una formazione e una didattica di eccellenza, anche servizi di alta qualità compresi gli alloggi è per noi motivo di grande soddisfazione".