Unimc e Argentina: due giorni di workshop. Il rettore: le reti sono cruciali

Due giorni di workshop italo-argentino di Storia dell’Educazione. L’appuntamento si è svolto al Polo Pantaleoni di Unimc. Promossa dal Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia dell’università, in partnership con la Società argentina di ricerca e insegnamento sulla storia dell’educazione, l’iniziativa ha avuto il patrocinio della Conferenza internazionale permanente per la storia dell’educazione, del Centro italiano per la ricerca storico-educativa e della Società italiana per lo studio del patrimonio storico-educativo.

Il rettore, John McCourt, ha sottolineato l’importanza di questa nuova collaborazione, in linea con quanto affermato nella recente inaugurazione dell’anno accademico. "La costruzione di reti è cruciale per il futuro della nostra università – ha detto il rettore – e per il progresso della ricerca. Questo workshop rappresenta il primo passo per porre le basi di una cooperazione duratura tra Italia e Argentina per esplorare e valorizzare le reciproche influenze nel campo dell’educazione. Sono certo che questa iniziativa darà vita a progetti di ricerca congiunti di grande impatto".