Un’ora di sosta gratis in centro. La commissione approva l’idea

In commissione consiliare commercio passano proposte destinate a cambiare le modalità di parcheggio in centro (zona blu) attraverso l’introduzione di un’ora di sosta gratuita nel periodo natalizio, e di mezz’ora gratis il resto dell’anno. Sono state approvate entrambe da maggioranza e opposizione, ma l’ultima parola spetta alla giunta.

Il sindaco Ciarapica sull’ipotesi dell’ora gratuita pochi giorni fa si è detto contrario, stroncando l’associazione Viviamo Civitanova che aveva avanzato l’idea per rilanciare il commercio del centro. Questo progetto, benché limitato al periodo di Natale, è approdato in commissione consiliare ieri con il placet dell’assessore al commercio Francesco Caldaroni (Fratelli d’Italia) e della presidentessa dell’organismo Fabiola Polverini (Lega) e ha superato l’esame del voto all’unanimità. Nella maggioranza favorevoli, oltre a Polverini, anche Pierpaolo Turchi (indipendente) e che si è espresso anche per conto di Pierluigi Capozucca (Fdi) di cui aveva la delega. Ai loro si è aggiunto il sì di Silvia Squadroni per la minoranza (Siamo Civitanova), assente Yuri Rosati del Pd. Due le proposte, a titolo sperimentale, approvate in commissione: quella della sosta gratuita in centro per un’ora dal primo dicembre al 6 gennaio, e una seconda, presentata da Turchi, per la gratuità della prima mezz’ora di parcheggio tutto l’anno sempre in centro. Il pacchetto sosta votato ieri ora sarà portato sul tavolo della giunta,domani sera, ed è da vedere se il sindaco accetterà i provvedimenti suggeriti dall’associazione presieduta dall’ex assessore Manola Gironacci.

L’assessore al commercio Caldaroni è dato tra i favorevoli e allora occhi puntati sul comportamento degli altri assessori, che i commercianti aspettano al varco: la categoria ritiene fondamentale l’adozione di misure per facilitare il parcheggio, non limitate al periodo natalizio ma estese all’intero anno.

Lorena Cellini