Urta un’auto, poi la tampona. Davanti al giudice per lesioni

Una donna di 47 anni al volante della sua Bmw urta un’auto dopo averla superata e continua per la sua strada. Il conducente della macchina la invita a fermarsi e lei lo tampona per due volte, poi con lo specchietto colpisce l’uomo ad un braccio. È finita sotto accusa per lesioni, danneggiamenti e per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi e prestare assistenza una donna di 47 anni che vive a Tolentino. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Andrea Belli, si è svolta l’udienza predibattimentale. I fatti che le vengono contestati erano avvenuti a Civitanova il 5 maggio 2022. Secondo l’accusa, la 47enne al volante della sua Bmw X1, mentre percorreva via Carducci, direzione sud, dopo aver superato una Bmw serie 3, condotta da un albanese di 37 anni, era rientrata improvvisamente nella corsia di pertinenza urtando violentemente l’auto dell’albanese nella parte anteriore sinistra. E non si era fermata. Subito dopo, inseguita dall’uomo che le faceva segno di fermarsi, lo avrebbe tamponato. In superstrada, all’altezza dello svincolo per Tolentino est, invitata ancora dall’uomo a fermarsi, lo avrebbe tamponato di nuovo. Dopo essersi fermata, avrebbe ripreso improvvisamente la marcia urtando con lo specchietto laterale della propria automobile il braccio dell’uomo che nel frattempo era sceso dalla sua macchina. L’albanese aveva riportato dei traumi: per lui sette giorni di prognosi. La donna è difesa dall’avvocato Mauro Chiariotti.

c. m.