Vacanza e studio in Spagna per il Convitto

"Días felices", sono stati definiti così, dalle alunne e dagli alunni partecipanti, i giorni dedicati alla vacanza-studio in Spagna dal Convitto Nazionale Giacomo Leopardi di Macerata, tra il 24 e il 31 agosto. Protagonisti venti alunni della scuola secondaria di primo grado, di prima, seconda e terza classe, accompagnati dalle due insegnanti di spagnolo, le professoresse Elisa Pasquali, referente del progetto, ed Emanuela Petrelli.

Dopo il soggiorno-studio in Regno Unito del febbraio scorso, in estate è stata dunque la volta del "viaje de idioma en España" per il Convitto, da sempre attento allo studio delle lingue straniere e a motivare i propri studenti con attività formative originali e coinvolgenti. "La scelta della destinazione – spiegano – è caduta per questo anno su Salamanca, una delle città più vibranti e iconiche della Spagna, Patrimonio dell’Umanità dal 1988 e poco distante dalla capitale Madrid. “Quien quiera aprender que vaya a Salamanca”, “Chi vuole imparare, venga a Salamanca”, recita un ben noto detto spagnolo. E in effetti la città, famosa per la sua antichissima Università, gli angoli incantevoli e le architetture mozzafiato, ha fornito il contesto ideale ad un programma educativo unico, articolato in una settimana ricca di emozioni nelle stesse parole degli studenti coinvolti.