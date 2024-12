Vaccinazioni per i soggetti fragili, aperto un ambulatorio dedicato

È ora attivo anche all’ospedale di Civitanova, dopo quelli di Camerino, San Severino e Macerata, l’ambulatorio dedicato ai soggetti fragili.

Si trova al piano terra, vicino a al locale del servizio pneumologia e funzionerà un mercoledì al mese, dalle 9.30 alle 12.30, a cominciare dall’11 dicembre.

L’accesso avviene tramite lo specialista dell’unità operativa che ha in carico il paziente, poi sarà cura del personale dell’ambulatorio valutare quali tipologie di vaccino, tra quelli offerti, somministrare ai pazienti muniti di documentazione clinica.

"La vaccinazione gratuita offerta ai pazienti fragili è contro lo pneumococco 20 valente, l’Herpes Zoster, l’influenza e il Covid – spiega la dottoressa Franca Laici, direttrice dell’unità operativa igiene e sanità pubblica – e nelle stesse giornate anche gli operatori sanitari possono effettuare le vaccinazioni antinfluenzale e anti Covid-19 sempre utilizzando lo stesso ambulatorio in ospedale". A integrazione dell’offerta vaccinale territoriale, inoltre, le donne tra la 27° e la 36° settimana di gestazione che, in occasione di eventuali controlli ostetrici, siano presenti in ospedale possono utilizzare tale servizio, presentandosi in ambulatorio per la vaccinazione antipertosse.

I soggetti per i quali sono previste vaccinazioni raccomandate sono quelli che soffrono di malattie cardiache e polmonari croniche, di diabete mellito, di malattie epatiche e insufficienza renale cronica, di malattie onco-ematologiche e infine di infezione da Hiv.

L’ambulatorio è riservato ai residenti nei confini dell’azienda sanitaria di Macerata. "Le vaccinazioni rappresentano uno strumento di prevenzione fondamentale e in questo ambito l’Ast di Macerata è in prima linea" dichiara il direttore generale Marco Ricci.