Vaccini contro l’influenza e il Covid. Parte la campagna nelle Marche

Martedì prossimo inizia nelle Marche la campagna vaccinale contro l’influenza e il Covid. "Anche quest’anno – evidenzia la Regione in una nota – sarà possibile la co-somministrazione gratuita di vaccino anti-influenzale e anti-Covid-19 aggiornato alle ultime varianti", una grande opportunità di difesa, in particolare per le persone più fragili per età o per motivi di salute. Gli adulti possono vaccinarsi nell’ambulatorio dei medici di base, nei servizi vaccinali della Ast (su appuntamento o tramite prenotazione Cup, a seconda delle organizzazioni delle Ast), e nelle farmacie aderenti alla campagna. I bambini, invece, possono rivolgersi ai pediatri di libera scelta e ai servizi vaccinali Ast (ma non nelle farmacie). La vaccinazione per ospiti e operatori delle strutture residenziali per anziani sarà organizzata dai Distretti con la collaborazione dei medici di base. Operatori sanitari dei presidi ospedalieri, pazienti fragili, ospedalizzati o seguiti dalle strutture sanitarie per condizioni particolari potranno essere presi in carico nei Punti vaccinali ospedalieri. Le categorie per le quali le due vaccinazioni sono raccomandate sono quasi sovrapponibili: le persone di età pari o superiore a 60 anni, i soggetti fragili e i loro familiari o contatti stretti, ospiti delle strutture per anziani e lungodegenza, donne in gravidanza e post partum, operatori sanitari e socio-sanitari. Per l’anti-influenzale sono previste anche alcune categorie di lavoratori come forze dell’ordine, vigili del fuoco, allevatori e donatori di sangue. Il vaccino anti-influenzale è somministrato in una sola dose, due a distanza di un mese per i bambini al di sotto dei 9 anni che non siano mai stati vaccinati, ma per i più piccoli è disponibile anche lo spray nasale. La campagna anti-Covid 19 prevede la somministrazione gratuita di vaccini aggiornati alle ultime varianti, con priorità per le categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata.

Anna Casini, consigliera regionale del Pd, ha attaccato la Regione per una comunicazione tardiva, che fino a ieri ha lasciato i cittadini marchigiani senza le necessarie informazioni. E ha aggiunto: "Ritengo necessario raccogliere l’appello emanato in queste ore della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) nel quale si invitano i cittadini a partecipare attivamente alla campagna vaccinale, sia Covid che antinfluenzale".