Vandali in azione al parco Europa

Vandali in azione nella notte tra venerdì e ieri al parco Europa di Porto Recanati, dove è stata danneggiata la casetta del libro e sono stati rotti dei vasi posizionati vicino all’edicola sacra. A segnalare il fatto è Paolo Falaschini, presidente del comitato di quartiere Europa. "Probabilmente è opera di qualche giovane buontempone, che era sotto i fumi dell’alcol – il commento di Falaschini –. Di sicuro l’episodio è avvenuto dopo le 22.30, perché a quell’ora un residente era andato a chiudere a chiave la casetta del libro. Comunque, ieri pomeriggio sono andato al parco e ho trovato alcuni vasi rotti attorno all’edicola della Madonna, con i fiori buttati a terra. Idem la casetta del libro, che è stata sradicata da terra e spostata di peso, con il risultato che i sostegni e il tetto si sono rotti. È l’ennesimo atto vandalico che si consuma di notte. Come comitato, ci riserviamo di andare dai carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti".