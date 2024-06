Vandali nella sede della Croce Azzurra

I locali dove si trova attualmente la sede della Croce Azzurra nel mirino dei vandali, distrutta la vetrata della porta di ingresso. Danni, nei giorni precedenti, anche alla vetrata di un palazzo di fianco. E ladri in azione in una villetta a Montarice. Dei tre episodi si stanno occupando i carabinieri. L’atto vandalico nei locali di via Argentina, dove si trova la sede dell’associazione, è avvenuto l’altra notte e ieri, subito dopo l’ora di pranzo, una ragazza che si trovava nei paraggi si è accorta di quanto accaduto e ha subito fatto la segnalazione. Ignoti, di notte, hanno mandato in frantumi, con non si sa cosa, le vetrate della porta di ingresso della struttura. Ma dall’interno non hanno trafugato nulla, se non due sedie di plastica, secondo un primo controllo. Danni del valore di qualche centinaio di euro.

Nei locali della sede della Croce Azzurra ci sono le telecamere di videosorveglianza, i cui filmati ieri pomeriggio sono stati consegnati ai carabinieri, chiamati dal direttivo dell’associazione per un sopralluogo. Nei giorni precedenti qualcuno aveva mandato in frantumi un vetro al piano superiore del palazzo di fianco. Segnalato, inoltre, ai carabinieri un furto in una villetta in zona Montarice. I proprietari di casa erano fuori e, al loro rientro, amara sorpresa: hanno trovato le stanze dell’abitazione nel caos, con tutti i cassetti e le ante dei mobili aperti, e la cassaforte smurata e portata via. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Chiara Marinelli