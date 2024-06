Veregra Street Festival, questa sera l’anteprima al Varco sul mare

Anteprima a Civitanova della 26esima edizione del festival Veregra Street. Questa sera, alle 21.30, il Varco sul Mare si trasformerà in un teatro a cielo aperto con sei spettacoli che daranno il via ufficiale al Festival degli artisti di strada. Si inizierà intorno alle 21.30: il Circo Sonanbulos porterà in scena "Elisir Panace", Fireaida Masdar lo "Spettacolo di fachirismo", El no Palito Clown con "Improvisarte", Fiammetta con "Fiammetta on fire", Ida Clown con la "Fabbrica delle bolle" e infine Nagual con "Nagual mosso dal vento". Il Festival entrerà nel vivo domani e fino a domenica 23 vedrà Montegranaro protagonista con più di 100 spettacoli e performance di assoluto livello con artisti provenienti da tutto il mondo. Novità di quest’anno il Veregra Bus, a disposizione per collegamenti dalle aree parcheggio al centro (dalle 19 all’1), oltre alle linee extraurbane da Porto Sant’Elpidio e da Civitanova.