Verso le elezioni comunali. Nasce Futuro per Macerata: "Parcaroli poco autorevole"

"Ci presenteremo alle elezioni comunali, proporremo un nostro candidato sindaco, ci collochiamo al centro al di fuori dei partiti". Il consigliere comunale Giordano Ripa ha presentato la lista Futuro per Macerata in una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche altri quattro componenti della lista: Carla Baldoni, Jacopo Rosetti, Simone Merlini e Marco Pesaola.

"In quattro anni – racconta Ripa, eletto nella maggioranza e da tre mesi passato al Gruppo misto – ho potuto toccare con mano quanto i partiti siano sordi alle richieste dei cittadini perché ci sono equilibri da conservare e rispettare in una logica spartitoria". Ripa non ha nascosto la delusione e non ha riservato critiche al sindaco Parcaroli. "Gli manca l’autorevolezza, ha qualità umane ma non ne ha politiche, è un esecutore di quanto chiede Ancona".

Si è poi soffermato sul tema sanità. "A oggi – commenta – del nuovo ospedale, di cui Macerata ha effettivamente bisogno, è stato espletato solo il bando per la progettazione, poi passeranno ancora degli anni prima del via ai lavori. Eppure ricordo che nel 2020 si parlava che in 2-3 anni Macerata avrebbe avuto un nuovo ospedale, il sindaco aveva detto che si sarebbe incatenato e presto qualcuno gli porterà le catene. Sui fondi l’unica certezza sono i 65 milioni di euro lasciati dalla vecchia amministrazione regionale, ne servono almeno 200 per la realizzazione e poi si penserà a dotare la struttura di macchinari e di altro". Ripa vede nuvole grigie per il futuro della sanità maceratese. "Le Ast – dice – non hanno predisposto un piano aziendale, ma si stanno profilando scelte che stanno penalizzando la sanità locale. Un esempio è dato dalla scellerata decisione di trasferire a Civitanova la chirurgia della tiroide, ma all’orizzonte ci sono altri smembramenti". Ripa ha criticato anche il centrosinistra. "È stata fallimentare – dice – la sua politica portata avanti in 25 anni: non c’è stato nessuna spinta alla modernizzazione, l’edilizia pubblica è stata ferma, il degrado è avanzato, delle piscine si è parlato a lungo. C’è anche da dire che piscine e centro fiere segnano ancora il passo con questa amministrazione, nonostante fosse oramai tutto pronto".

Sono poi intervenuti la professoressa Baldoni per parlare della sicurezza auspicando un maggiore connubio con le forze di ordine pubblico e la necessità di ampliare l’organico; Rossetti, laureato in Scienze della comunicazione, ha parlato della necessità di progetti inclusivi, di spazi per i giovani, di potenziare i rapporti con Unimc e di creare i presupposti per un contatto tra aziende e giovani; Merlini, direttore dell’ufficio postale, ha sottolineato le contraddizioni dell’amministrazione Parcaroli che prima ha sottolineato l’importanza delle associazioni e poi ha tagliato i contribuiti; infine l’ingegnere Pesaola ha parlato delle opere pubbliche che hanno accumulato die ritardi "come nel caso delle piscine e di altri cantieri che segnano il passo".

Lorenzo Monachesi