Via alla manutenzione dei fossi

Sono iniziati i lavori di manutenzione per ripulire i fossi che passano nei campi agricoli tra via Del Sole e la zona di Scossicci, a Porto Recanati. Proprio durante la recente riunione che c’era stata in municipio fra i cittadini danneggiati dall’alluvione e l’amministrazione comunale, il sindaco Andrea Michelini aveva spiegato che diversi problemi sul fronte maltempo erano nati a causa dei fossi non puliti in quei terreni di proprietà della delegazione pontificia. Ma adesso è finalmente cominciato l’intervento. "Sono in corso di esecuzione i lavori di manutenzione straordinaria e di profilatura di alcuni fossi – dice il sindaco Michelini –. In particolare, in collaborazione con la delegazione pontificia Santa Casa di Loreto, si sta effettuando la pulizia di alcuni fossi in modo da garantire il corretto smaltimento delle acque ad est di via del Sole e del primo tratto della litoranea di Scossicci".