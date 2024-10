Via dei Velini, cantiere a singhiozzo: "C’erano problemi con la fognatura, da oggi gli operai tornano al lavoro"

"C’è un’intermittenza con la fognatura comunale, bisogna intervenire in maniera combinata con Apm". Sono le parole di Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici, in merito alla progressione del cantiere in via dei Velini, la principale strada che collega Macerata e Villa Potenza. Nelle ultime settimane disagi e segnalazioni avevano segnato gli animi di commercianti e residenti della zona, i quali lamentavano una mancanza di operai sul luogo di lavoro e, recentemente, l’assenza della trivella necessaria agli interventi. "La trivella sta lavorando in un altro cantiere della zona", spiega in proposito Marchiori, che continua: "Abbiamo incontrato la ditta mercoledì scorso per concordare un piano di lavoro. Nella parte sinistra della via, a salire, l’impresa deve finire di posizionare tre pali per terminare la palificata e la parete di sostegno, altrimenti complete: questa mancanza è dovuta a un’intermittenza con la fognatura comunale che necessita di un intervento combinato con Apm. Poi saranno realizzati i circa 30 pali della parete di destra. Comprendo i disagi e le segnalazioni perché arrivano direttamente anche a me – afferma poi l’assessore –, ma posso dire che il lavoro procede. Con la ditta è stato concordato un piano che tiene conto sia della stagione in arrivo che degli interventi residui da fare: se ci sarà una stagione particolarmente piovosa sarà preferibile sospendere i lavori e aprire la strada; finché la stagione lo permette, invece, si andrà avanti". E conclude: "Più in fretta si lavora e prima si finisce, non ci sono dubbi, ma al momento non si è in difetto rispetto al programma. Come concordato, comunque, da oggi gli operai torneranno attivi sul cantiere".

Martina Di Marco